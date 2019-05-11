Суббота, 11 Мая 2019 года
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Версия о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердилась

Общество

Многие пассажиры, не успевшие даже расстегнуть ремни, погибли мгновенно

Версия о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердилась
SuperJet International
Интерьер SSJ-100

Москва, 11 мая 2019, 19:31 — REGNUM  Версия, что пассажиры с ручной кладью якобы мешали эвакуации из горевшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), не подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Информация (данные о проблемах с эвакуацией из самолета из-за ручной клади) проверялась, — сказал источник. — Подтверждений не нашла».

По его словам, шансов на спасение у большинства пассажиров в хвостовой части воздушного судна практически не было, так как пожар охватил ее в первую очередь.

Источник добавил, что многие пассажиры, не успевшие даже расстегнуть ремни, погибли мгновенно, отравившись продуктами горения либо получив травмы во время жесткой посадки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил жёсткую посадку и загорелся самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. В результате ЧП погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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