Москва, , 18:46 — REGNUM 11 мая в Москве похоронили композитора Евгения Крылатова. Об этом сообщил певец Лев Лещенко в интервью РБК.

«Похороны (композитора) уже закончились», — отметил артист.

Лещенко добавил, что Крылатова, скончавшегося 8 мая в столице, похоронили на Митинском кладбище рядом с женой Севиль Крылатовой.

Как передавало ИА REGNUM, 85-летний композитор Евгений Крылатов скончался в столице РФ 8 мая. Причиной смерти композитора стала пневмония. Крылатов был автором песен из кинофильмов и мультфильмов: «Чародеи», «Дед Мороз и лето», «Каникулы в Простоквашино», «Приключения Электроника», «Умка», и других.

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