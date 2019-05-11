В калужском Обнинске прошёл фестиваль культур «Одинаково разные»

Обнинск, Калужская область, , 18:09 — REGNUM Большой городской праздник фестиваль культур «Одинаково разные» состоялся сегодня, 11 мая, в Обнинске Калужской области. Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор проекта фестиваля «Одинаково разные» Александра Сарычева, в Городском парке первого наукограда России на межнациональный праздник собралось более 500 человек.

Среди них: учащиеся средней школы №2 из города Белоусово, иностранные студенты обнинского Института атомной энергетики, представители армянской, дагестанской, еврейской, киргизской, узбекской и других национальных диаспор города, а также лезгинской национально-культурной автономии.

В разнообразной программе фестиваля были выступления творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и лотерея с вручением подарков и культурно-развлекательная программа для детей и взрослых. На фестивале работали фотозона, станции face-art, состоялись стрельбы из спортивного лука, лазертаг, открылась ярмарка мастеров.

Среди наиболее понравившихся кулинарных изысков блюда, приготовленные вьетнамскими и корейскими студентами. Также запомнилась участникам песня на иврите, которую исполнила Русина Лекух. Про национальные обычаи кавказских народов участники фестиваля узнали на лекции историка-востоковеда, представителя Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа» Умудуллаха Тагирова.

Напомним, некоммерческий проект «Одинаково разные» существует с 2017 года, в рамках программы «Учитель для России». Авторы проекта «Одинаково разные» школы №2 из калужского города Белоусово» при поддержке частных спонсоров и министерства образования и науки Калужской области. Цель проекта — создать пространство, где разные дети имеют одинаковые образовательные возможности.

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