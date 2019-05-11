В подмосковной Балашихе высадили «Лес Победы» — фоторепортаж

Балашиха, Московская область, 11 мая 2019, 18:52 — REGNUM Подмосковная Балашиха присоединилась к областной акции «Лес Победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На пяти гектарах Кучинского лесничества 11 мая было высажено более 20 тысяч 2−3-летних саженцев сосен. Новые деревья появились и на городских площадках в парках, аллеях и скверах.
В акции приняли участие представители администрации, общественные организации, юношеские коллективы и жители города.
«Это не просто экологическая акция. Она наполнена особым смыслом. Эти саженцы — наша память о советских солдатах, сражавшихся на фронтах войны, дань уважения погибшим на полях сражений», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
После посадки деревьев полевая кухня накормила участников акции гречневой кашей и сладким чаем.
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 года.