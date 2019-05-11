В подмосковной Балашихе высадили «Лес Победы» — фоторепортаж

Балашиха, Московская область, , 18:52 — REGNUM Подмосковная Балашиха присоединилась к областной акции «Лес Победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На пяти гектарах Кучинского лесничества 11 мая было высажено более 20 тысяч 2−3-летних саженцев сосен. Новые деревья появились и на городских площадках в парках, аллеях и скверах.

В акции приняли участие представители администрации, общественные организации, юношеские коллективы и жители города.

«Это не просто экологическая акция. Она наполнена особым смыслом. Эти саженцы — наша память о советских солдатах, сражавшихся на фронтах войны, дань уважения погибшим на полях сражений», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

После посадки деревьев полевая кухня накормила участников акции гречневой кашей и сладким чаем.

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 года.

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