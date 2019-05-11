Калужские энергетики из-за непогоды работают в усиленном режиме

Калуга, , 17:18 — REGNUM Энергетики филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в усиленном режиме осуществляют контроль функционирования энергосистемы в связи с неустойчивым характером погоды в калужском регионе: ливневыми дождями с грозами и порывами ветра до 17 м/с, что может привести к обрывам линий электропередачи и перебоям в электроснабжении. Об этом сообщила 11 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

По ее ловам, к оперативному реагированию готовы 155 бригад в количестве 776 человек и 212 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Калугаэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.

При поступлении информации о технологических нарушениях на энергообъектах к местам повреждения незамедлительно направляются бригады энергетиков, оснащенные всем необходимым оборудованием и снаряжением и высокопроходимой спецтехникой.

Напомним, в связи с нестабильными погодными условиями энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС, а также другими территориальными-сетевыми организациями.

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