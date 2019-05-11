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Калужский Россельхознадзор запретил ввоз в РФ 19 тонн зараженной клубники

Общество

Зараженная продукция не допущена к поставке на территорию страны в связи с существующей угрозой для организма человека

Калужский Россельхознадзор запретил ввоз в РФ 19 тонн зараженной клубники
U.S. Department of Agriculture
Клубника

Калуга, 11 мая 2019, 16:19 — REGNUM  Карантинный вредитель был выявлен специалистами управления Россельхознадзора по Калужской области в результате вторичного карантинного фитосанитарного контроля свежей клубники в количестве 19 тонн, следовавшей из Турецкой Республики. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что результаты энтомологической экспертизы, подтвердили, что клубника заражена западным (калифорнийским) цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis (Pergande)).

Отмечается, что зараженная продукция не допущена к поставке на территорию страны в связи с существующей угрозой для организма человека и будет возвращена собственнику. Кстати, это вторая за последнее время крупная партия турецкой клубники, зараженной карантинным вредителем, которую задержали в калужском Россельхознадзорое.

Груз клубники направлялся в Нижний Новгород.

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