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Экологические службы Казахстана отреагировали на сброс отходов в Каспий

Общество

Сотрудники лаборатории сняли пробы воды

Атырау, Казахстан, 11 мая 2019, 15:11 — REGNUM  Сотрудники департамента экологии Мангистауской области Казахстана взяли пробы воды после публикации в сети видеоролика, на котором зафиксирован сброс грязной воды в Каспийское море, сообщает 11 мая агентство «КазТАГ».

Глава департамента Руслан Тукенов заявил, что сотрудники лаборатории сняли пробы воды. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. По результатам экспертизы будут приняты соответствующие меры.

Отметим, 10 мая в сети появился видеоролик, на котором снят поток темной жидкости, впадающий в акваторию Каспийского моря. Автор ролика утверждает, что ранее сточные воды были менее грязные.

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Экологические проблемы Туркестана
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