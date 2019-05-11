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В Лениградской области открыли памятник воинам из Казахстана

Общество

В мероприятии приняли участие ветераны полиции Казахстана

Санкт-Петербург, 11 мая 2019, 13:32 — REGNUM  Капсулы с землей из Петропавловска и Павлодара заложили у подножия памятника воинам-казахстанцам, установленного к 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Кингисеппа от фашистов, сообщает 11 мая агентство «Казинформ».

В мероприятии приняли участие ветераны полиции Казахстана Акан Сыздыков и Евгений Райтенбах. Участники юбилейного мероприятия напомнили, что 314-я стрелковая дивизия, принявшая участие в освобождении Кингисеппа, состояла в основном из жителей Северо-Казахстанской области.

Напомним, в январе 1944 года 314-я стрелковая дивизия приняла участие в Ленинградско-Новгородской наступательной операции в составе 2-й ударной армии Волховского фронта. В ходе ожесточенных боев были освобождены населенные пункты Пустомержа, Мануйлово, Веймарн и Кингисепп. За освобождение города 314-я стрелковая дивизия присвоено название «Кингисеппская».

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