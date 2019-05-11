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Китай отрицает торговлю пакистанскими женщинами

Общество

Пекин пообещал разобраться в этом деле вместе с пакистанскими властями

Исламабад, 11 мая 2019, 11:21 — REGNUM  10 мая посольство Китая в Пакистане выступило с официальным заявлением относительно предполагаемых случаев торговли пакистанскими гражданами в Поднебесной.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в официальном заявлении китайского посольства значится, что правоохранительные органы страны не нашли подтверждений фактам торговли людьми или органами. Несмотря на это, в посольстве сообщили, что из Пекина в Пакистан направилась группа экспертов, чтобы провести расследование вместе с пакистанскими коллегами. Китай обязался приложить все усилия по наказанию виновных, если факт преступления будет доказан.

Напомним, что недавно пакистанские правоохранительные органы арестовали группу китайских граждан и их предполагаемых пакистанских сообщников, которые, по предположению следствия, занимались продажей пакистанских женщин для проституции в Китае. По мнению пакистанских следователей, опирающихся на показания потерпевших, преступная группа организовывала свадьбы пакистанок с китайцами, после чего насильно вынуждала их заниматься проституцией в Поднебесной.

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Зарубежная хроника
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