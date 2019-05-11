На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Алма-Ата, Казахстан, , 10:33 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на глубине 20 км в 413 км к юго-западу от Алма-Аты, сообщили 11 мая в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки министерства образования и науки Казахстана зарегистрировала землетрясение 11 мая в 5 часов утра (2 часа по Москве) на территории Киргизии. Энергетический класс землетрясения составил 9,6.

Отметим, 10 мая в 1 час 16 минут (9 мая в 22 часа 16 минут по Москве) на расстоянии 356 км на северо-восток от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки были зарегистрированы на границы Казахстана с Китаем.

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