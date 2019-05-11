Сайт по продаже билетов на Олимпиаду в день открытия продаж вышел из строя

Токио, , 11:23 — REGNUM 9 мая была открыта продажа билетов на Олимпийские Игры 2020 в Токио для жителей Японии, однако процесс подачи заявок на покупку билетов был приостановлен на некоторое время из-за перегрузки и сбоя в работе сайта.

Электронная очередь уже с утра достигла нескольких десятков тысяч людей, которые хотели приобрести билеты. Организаторы Олимпиады заявили, что количество людей, пытавшихся получить доступ к сайту, к 17:00 достигло 1,3 млн человек, и что около 180 000 людей в это время ожидали в электронной очереди уже более двух часов. Руководитель отдела по продаже билетов Хиденори Судзуки принесла извинения за предоставленные неудобства, сообщило информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Билеты на церемонии открытия и закрытия, а также на 33 олимпийских вида спорта, за исключением бокса, доступны к покупке. Люди, живущие за пределами Японии, могут приобрести билеты через официальных представителей в своих странах.