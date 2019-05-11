Токио, Япония, , 10:22 — REGNUM

Японский аэрокосмический стартап Interstellar Technology Inc. успешно запустил в космос первую ракету, которая была разработана на территории Японии без помощи иностранных специалистов. Ракета была запущена с испытательного полигона на северном острове Хоккайдо и достигла высоты около 113 километров, после чего упала в Тихий океан примерно через восемь минут после запуска, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

«Мы доказали, что можем отправлять ракеты в космос по гораздо более низкой цене», — заявил на пресс-конференции президент Interstellar Technology Inc. Такахиро Инагава.

Это была третья попытка запуска самостоятельно разработанной ракеты после ряда неудач в 2017 и 2018 годах.

Японская компания Interstellar Technology Inc., основанная в 2013 году, ставит своей целью разработку недорогих коммерческих ракет для доставки спутников в космос.