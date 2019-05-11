Парламентарии во Франции приняли законопроект о реставрации собора Нотр-Дам

Париж, , 10:19 — REGNUM Законопроект о восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари приняло Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента). Об этом 11 мая сообщает Agence France-Presse (AFP)

Законопроект был принят, по данным AFP, после 13 часов прений 32 голосами «за» против 5 при 10 воздержавшихся. Теперь он будет направлен в Сенат для дальнейшего рассмотрения, которое состоится 27 мая.

В защиту законопроекта министр культуры Франции Франк Риестер пояснил, что предстоит восстановление «исключительного, уникального здания», и законодательная адаптация понадобилась потому, что ситуация сложилась беспрецендентная.

Законопроект призван упростить принятие ряда решений, касающихся восстановления здания собора, включая освобождение от некоторых норм при проведении госзакупок. Кроме того, в законе предусмотрены налоговые льготы для людей, внёсших пожертвования на реставрацию собора.

Также в законе предусмотрена отмена при возникшей необходимости правил, касающихся охраны окружающей среды, сохранения исторического наследия и городского планирования. При этом по закону предусмотрено создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на восстановление собора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве экспертов к президенту Франции Эммануэлю Макрону избежать спешки при реставрации собора Нотр-Дам-де-Пари. Макрон пообещал восстановить памятник архитектуры через пять лет. Эксперты же призывают к «вдумчивому и скрупулёзному» подходу при реставрации собора.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Огонь удалось потушить лишь на следующий день. Здание собора сильно пострадало при пожаре. Реликвии, хранящиеся в соборе. удалось спасти.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты призвали Макрона избежать «спешки» в восстановлении Нотр-Дама