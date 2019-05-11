Нур-Султан, Казахстан, 11 мая 2019, 09:30 — REGNUM
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опубликовало телефон доверия для сбора информации о фактах проезда по автомобильным дорогам тяжеловесных самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомство предлагает отправлять видео с самосвалами, гружеными сверх нормы, на специальный номер в мессенджерах. Отмечается, что на кадрах должен быть зафиксирован государственный номер автомобиля.
Согласно законодательству Казахстана, для трехосных автомобилей допустимая норма массы составляет 25 тонн. При этом ведущие оси должны быть оснащены двускатными колесами, а нагрузка на ось не должна превышать 9,5 тонны.
В случае нарушения требования владельцу тяжеловеса грозит штраф от 12,6 тыс. до 2,525 млн тенге ($33−6650).