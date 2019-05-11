Представители авиакомпаний стран Туркестана обсудят региональную авиацию

Душанбе, , 09:11 — REGNUM Руководители авиакомпаний Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии проведут в Душанбе переговоры по вопросам развития региональной авиации, сообщает агентство «ТаджикТА».

Отмечается, что руководители авиакомпаний стран Туркестана проведут подобный круглый стол впервые. В мероприятии примут участие представители «Сомон Эйр», «Эйр Астана», SCAT, QAZAQ Air, Uzbekistan Airways и «Авиа Траффик».

Планируется, что участники круглого стола обсудят преимущества региональной авиации и перспективы экономического развития на ближайшие годы. Стороны обсудят также вопросы безопасности полетов и стабильного обеспечения авиатопливом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что инвесторы заинтересовались проектом строительства международного аэропорта в городе Туркестане.