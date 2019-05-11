Суббота, 11 Мая 2019 года
10:09:18 МСК

Представители авиакомпаний стран Туркестана обсудят региональную авиацию

Общество

В мероприятии примут участие представители «Сомон Эйр», «Эйр Астана», SCAT, QAZAQ Air, Uzbekistan Airways и «Авиа Траффик»

Душанбе, 11 мая 2019, 09:11 — REGNUM  Руководители авиакомпаний Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии проведут в Душанбе переговоры по вопросам развития региональной авиации, сообщает агентство «ТаджикТА».

Отмечается, что руководители авиакомпаний стран Туркестана проведут подобный круглый стол впервые. В мероприятии примут участие представители «Сомон Эйр», «Эйр Астана», SCAT, QAZAQ Air, Uzbekistan Airways и «Авиа Траффик».

Планируется, что участники круглого стола обсудят преимущества региональной авиации и перспективы экономического развития на ближайшие годы. Стороны обсудят также вопросы безопасности полетов и стабильного обеспечения авиатопливом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что инвесторы заинтересовались проектом строительства международного аэропорта в городе Туркестане.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить