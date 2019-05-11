Хлеб в Атырау подорожал за месяц на 10%

Атырау, Казахстан, , 08:42 — REGNUM Стоимость хлеба по итогам апреля 2019 год в городе Атырау выросла на 10,3%. Об этом сообщает издание «Мой город» со ссылкой на департамент статистики Атырауской области Казахстана.

В департаменте отметили, что по итогам апреля 2019 года цены на продукты питания выросли на 1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,7%, услуги — на 0,3%.

Мука подорожала на 3,9%, фрукты и овощи — на 2,4%, табак — на 0,5%, молочные продукты — на 0,3%. Цены на лекарства выросли на 3,2%, канцелярские товары — на 2,5%, одежду и обувь — на 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров заявил, что цены на хлеб в Казахстане растут в связи с повышением стоимости зерна на мировых рынках в конце 2018 года.

Читайте также: В Казахстане объяснили причину роста цен на хлеб