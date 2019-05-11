Суббота, 11 Мая 2019 года
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«Бессмертный полк» прошел по городам 115 стран мира

Общество

Шествия начались 4 мая и продлятся до 12 мая

«Бессмертный полк» прошел по городам 115 стран мира
© ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Риге

Москва, 11 мая 2019, 04:36 — REGNUM  Акция «Бессмертный полк» уже состоялась в 115 странах мира, в более чем 500 городах. Об этом рассказал журналистам руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Шествия начались 4 мая, первыми на улицы вышли жители североамериканских городов. Так, в канадском Торонто акцию поддержали 5 тыс. человек, в Нью-Йорке (США) — 2 тыс. человек.

Колонны «Бессмертного полка» впервые формировались в Словении, Боснии и Герцеговине, Гонконге, на Аляске, а также в шведском городе Гетеборге, в Никосии на Кипре, в грузинских городах Батуми и Гори, на французском острове Реюньон в Индийском океане. Акция продлится до 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в России акция «Бессмертный полк» собрала 10 млн участников, полиция 9 мая зафиксировала 3,7 тыс. шествий по всей стране. В Москве на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли около 700 тыс. человек.

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«Бессмертный полк»
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