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Дочь Сергея Доренко написала заявление в полицию

Общество

Журналист, теле‑ и радиоведущий Сергей Доренко, попавший в ДТП, скончался в Москве 9 мая

Москва, 10 мая 2019, 21:29 — REGNUM  Дочь журналиста Сергея Доренко, который 9 мая скончался в Москве, написала заявление в полицию. Об этом Екатерина Доренко заявила РБК.

«Написала заявление (в полицию)… — сказала девушка. — Я прошу не сжигать его (тело журналиста), а провести тест ДНК (чтобы выяснить), отчего он умер».

Дочь журналиста заявила, что в смерти сотрудника СМИ могла быть «заинтересована» его супруга.

Как передавало ИА REGNUM, журналист, теле‑ и радиоведущий Сергей Доренко, попавший в ДТП, скончался в Москве 9 мая. Смерть сотрудника СМИ, по данным врачей, наступила по «естественным причинам».

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