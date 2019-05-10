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Ушла из жизни актриса Нелли Корниенко

Общество

О дате и месте прощания с Нелли Корниенко, исполнившей за годы работы в театре более 50 ролей, пока не сообщается

Ушла из жизни актриса Нелли Корниенко
Нелли Корниенко

Москва, 10 мая 2019, 20:49 — REGNUM  В Москве скончалась 80-летняя актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко. Об этом сообщается на сайте театра.

Отмечается, что актриса, выступавшая на сцене Малого театра с 1959 года, ушла из жизни 9 мая после продолжительной болезни.

«Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким замечательной актрисы», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с Нелли Корниенко, исполнившей за годы работы в театре более 50 ролей, пока не сообщается.

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