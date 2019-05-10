«Фашист» в клетке: как постановка ко Дню Победы обернулась скандалом

Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:22 — REGNUM В Свердловской области День Победы не обошёлся без скандала. По улицам города провезли клетку с артистом, переодетым в фашистскую форму и несколькими собаками и эта акция вызвала неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Клетка с надписью «Фашизм — на свалку истории!» была провезена после парада и прохождения колонны «Бессмертного полка». Работники «Уралвагонзавода» также провели акцию «Бессмертный цех», вспомнив о тех героях, которые ковали Победу в тылу. Также проехала клетка с «пленным фашистом». Сопровождали её артисты, переодетые в форму солдат Советской армии.

Фотографии и видео быстро разлетелись по соцсетям и вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Один из видных в России блогеров даже заявил о том, что чиновников, которые допустили такую акцию, надо бы сводить к доктору. Были и такие граждане, которые отнеслись положительно к тому, что везут «пленного фашиста», но пожалели собак. Нашлись также и такие граждане, которые не высказали негатива по поводу прошедшей акции и даже поддержали её.

Отметим, 9 мая 2018 года в Нижнем Тагиле прошла аналогичная акция. По улицам провели «пленного фашиста». Обе акции организовал цирк Нижнего Тагила. Как заявил его руководитель Роман Марчевский изданию «Между строк», он не считает, что высмеивать фашизм — это плохо.

Нижнетагильский цирк не подчиняется администрации города, тем не менее там дали свою оценку прошедшей акции. Пресс-секретарь мэрии Алла Жернакова отмечает, что нашумевший цирковой номер был своего рода отсылкой к военной сатире и карикатурам, которые давали солдатам возможность хотя бы на минуту забывать об ужасах войны.

«Без этого контекста, который прямо не читался, номер мог показаться многим спорным. Но это совершенно точно не было глумлением над самой страшной войной в истории человечества», — заявила Алла Жернакова изданию TagilCity.ru.