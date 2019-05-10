В Японии объявят амнистию в честь смены эпох

Токио, , 18:49 — REGNUM Правительство Японии рассматривает вопрос об объявлении амнистии преступникам в честь возведения на престол нового императора Нарухито. Последнее помилование состоялось в стране в 1993 году, когда наследный принц Нарухито женился на наследной принцессе Масако. Однако помилование может быть предоставлено только определенному количеству обвиненных в мелких правонарушениях, поскольку правительство обеспокоено тем, что широкомасштабная амнистия может вызвать критику со стороны общественности, включая жертв преступлений.

Обычно амнистия объявляется в честь национальных праздников, торжеств и похорон в императорской семье. После смерти императора Хирохито, посмертно известного как император Сёва, в 1989 году несколько миллионов человек были амнистированы. А после возведения на престол бывшего императора Акихито амнистию получило около 2,5 миллионов человек, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Некоторые эксперты говорят, что помилование служит стимулом для реабилитации правонарушителей, но другие предупреждают, что это акт, который может подорвать независимость трех ветвей власти.