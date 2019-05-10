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В Японии в Книгу рекордов Гиннеса попала самая большая коробка «якисоба»

Общество

Вес лапши «якисоба» достиг 160 килограмм

Токио, 10 мая 2019, 21:20 — REGNUM  Гигантская коробка лапши «якисоба» быстрого приготовления, в 1500 раз превышающая ее нормальный размер, была приготовлена и подана сотням людей в префектуре Гунма к северу от Токио.

Около 160 килограммов лапши «якисоба» быстрого приготовления было приготовлено всего за несколько минут. В лапшу было залито примерно 480 литров горячей воды. Приготовленная лапша содержала 780 000 килокалорий. Таким количеством лапши удалось накормить 579 человек. Эта коробка лапши «якисоба» была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за ее огромный размер, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

На мероприятии, организованном компанией по производству лапши Maruka Foods, также были представлены образцы лапши быстрого приготовления в других вариантах и с другими вкусами. Мероприятие по дегустации собрало более 5000 участников.

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Зарубежная хроника
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