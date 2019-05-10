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Новый император Японии выступил с первой публичной речью

Общество

Поприветствовать нового императора Японии в Императорский дворец пришло более 140 000 человек

Токио, 10 мая 2019, 19:46 — REGNUM  Император Японии Нарухито выступил с приветственной речью перед 140 000 японцев в Императорском дворце. Это была его первая приветственная речь после восхождения на престол.

«Я искренне надеюсь на дальнейшее процветание нашей нации, идущей рука об руку с другими странами для достижения мира во всем мире», — заявил в своей речи 59-летний император.

Императора во время его выступления сопровождала жена-императрица Масако, его младший брат наследный принц Фумихито, наследная принцесса Кико и другие члены императорской семьи, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

По оценкам Императорского агентства по домашнему хозяйству, дворец посетило около 141 130 людей, что превысило количество в 109 800 человек во время первого публичного выступления предыдущего императора в ноябре 1990 года. Это объясняется тем, что страна оставалась в трауре после смерти императора Хирохито.

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Зарубежная хроника
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