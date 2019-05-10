В Пакистане пройдет первая научная ярмарка

Исламабад, , 18:25 — REGNUM 9 мая министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри сообщил о планах правительства провести первую национальную научную ярмарку.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фавад Чаудхри, возглавивший министерство в ходе недавней «перетасовки правительства», выступил с предложением провести выставку научных достижений в столице страны Исламабаде. Министр сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер», что сама ярмарка намечена на август этого года. Министерство будет принимать заявки от всех пакистанцев, желающих продемонстрировать свои изобретения, с 1 июля.

Среди инициатив нового министра науки и технологий — формирование специальной научной комиссии по уточнению календаря важнейших мусульманских праздников и дат, таких как Ид или начало священного месяца Рамадан.