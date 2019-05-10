Пятница, 10 Мая 2019 года
17:34:44 МСК

Владыка Климент: главному храму Калужской митрополии угрожает разрушение

Общество

Ежемесячно фундамент собора проседает от 4 до 7 миллиметров

2
Владыка Климент: главному храму Калужской митрополии угрожает разрушение
Борис Мавлютов
Свято-Троицкий кафедральный собор, Калуга

Калуга, 10 мая 2019, 16:25 — REGNUM  Митрополит Калужский и Боровский Климент обратился к калужанам с просьбой помочь спасти главный храм митрополии — Свято-Троицкий кафедральный собор, сообщает ГТРК «Калуга».

По предварительным расчётам специалистов, на восстановительные работы требуется больше 50 миллионов рублей. Фундамент храма находится в аварийном состоянии из-за движения подземных вод. Из-за проседания фундамента повредило и один из ярусов колокольни.

«В связи с различными техногенными воздействиями произошло изменение структуры грунта, сильное давление оказывается на фундамент собора. Проседание фундамента каждый месяц от 4 до 7 миллиметров происходит, и, притом, в разных местах по-разному», — заявил митрополит Калужский и Боровский Климент.

1
Многоярусный иконостас Свято-Троицкого кафедрального собора, установленный в 2001 году. Калуга
Concierge.2C
Многоярусный иконостас Свято-Троицкого кафедрального собора, установленный в 2001 году. Калуга

Напомним, Свято-Троицкий кафедральный собор в Калуге был построен на рубеже XVIII — XIX веков по проекту архитектора Ивана Ясныгина. Это первый в России безопорный купол, с диаметром 16 метров и 75 сантиметров. По величине этот купол уступает лишь Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить