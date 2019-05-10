Уроженку России оcудили в Нью-Йорке за хищение $200 тыс

Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Суд в американском городе Нью-Йорке приговорил уроженку Российской Федерации Анну Сорокину как минимум к четырем годам лишения свободы за хищение более $200 тыс. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает «Русская служба ВВС».

Речь идёт о 28-летней Анне Сорокиной, которая обвиняется в том, что выдавала себя за богатую немецкую наследницу, подделывала чеки и брала кредиты по поддельным документам. Сорокина бесплатно жила в дорогих отелях, где устраивала ужины для друзей.

Установлено, что Сорокина родилась в России, а в 2007 году её семья переехала жить в Германию, где она окончила среднюю школу в городе Эшвайлер недалеко от Кельна. В 2016 году Сорокина приехала в Нью-Йорк, где стала выдавать себя за дочь немецкого нефтяного магната, дипломата или просто богача.

Настоящий отец Сорокиной работал в Германии дальнобойщиком, а затем скопив немного денег основал небольшую компанию по обслуживанию отопительно-охладительного оборудования.

Суд признал Сорокину виновной в хищении более $200 тыс. в период с ноября 2016 года по август 2017 года. Суд установил, что Сорокина жила в долг в дорогих отелях и устраивала ужины для друзей, не платя по счетам. Сорокина подделывала чеки и использовала несуществующие документы.

Ближайшие четыре года она проведет в тюрьме. Затем оставшиеся 8 лет срока могут быть условными. После отбытия заключения Сорокину скорее всего депортируют в Германию.