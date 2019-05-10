В Танзании планируют запустить канатную дорогу до горы Килиманджаро

Аруша, Танзания, , 14:42 — REGNUM Власти Танзании намерены увеличить число туристов, запустив канатную дорогу до горы Килиманджаро. В настоящее время переговоры о реализации проекта ведутся с китайской и западной компанией, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, ежегодно около 50 тысяч туристов совершают восхождение на Килиманджаро. Наличие канатной дороги сможет увеличить их число на 50%, заявляет заместитель министра туризма Танзании Константин Каньясу.

Точная длина, маршрут, а также выполнимость идеи в настоящее время находятся в стадии обсуждения.

Туризм — основное валютное поступление в бюджет Танзании. Страна известна своими пляжами, сафари в национальных парках и горой Килиманджаро.