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В Танзании планируют запустить канатную дорогу до горы Килиманджаро

Общество

Килиманджаро – самая высокая гора Африки, ежегодно на нее совершают восхождения около 50 тысяч туристов

В Танзании планируют запустить канатную дорогу до горы Килиманджаро
Koen Muurling
Килиманджаро

Аруша, Танзания, 10 мая 2019, 14:42 — REGNUM  Власти Танзании намерены увеличить число туристов, запустив канатную дорогу до горы Килиманджаро. В настоящее время переговоры о реализации проекта ведутся с китайской и западной компанией, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, ежегодно около 50 тысяч туристов совершают восхождение на Килиманджаро. Наличие канатной дороги сможет увеличить их число на 50%, заявляет заместитель министра туризма Танзании Константин Каньясу.

Точная длина, маршрут, а также выполнимость идеи в настоящее время находятся в стадии обсуждения.

Туризм — основное валютное поступление в бюджет Танзании. Страна известна своими пляжами, сафари в национальных парках и горой Килиманджаро.

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Туризм
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