Памятник Освободителям в Риге пока не будут сносить

Рига, , 13:48 — REGNUM 8 мая комиссия сейма (парламента) Латвии по мандатам и этике из-за отсутствия кворума не провела голосование относительно «народной инициативы» латышских нацистов о сносе памятника советским воинам — освободителям Риги. Об этом сообщает «Голос Балтии» со ссылкой на латвийскую газету «Сегодня».

Комиссия по мандатам и этике в следующий раз соберётся на будущей неделе, а комиссия по иностранным делам обсудит этот вопрос в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в конце месяца.

Это уже вторая попытка протащить законопроект о сносе памятника Освободителям, первая была предпринята полтора года назад, но сорвалась из-за позиции Министерства иностранных дел Латвии, которое напомнило, что памятник находится под защитой международного права, и о его сносе не может быть и речи. Памятник подпадает под действие межгосударственного соглашения Латвии с Российской Федерацией о защите памятников и воинских захоронений.

В качестве «компенсации» нацистам депутаты предлагают обязать рижскую городскую Думу разместить в парке возле монумента таблички с изложением «правильной» истории, а также как-нибудь переименовать монумент.