В Танзании не удлинят декретные отпуска – СМИ

Додома, , 14:18 — REGNUM Правительство Танзании заявило, что декретные отпуска не будут удлинены, передает газета The Citizen.

Заместитель министра здравоохранения Фаустин Ндугулиле постановил, что после рождения одного ребенка женщина продолжит получать 84 дня декретного отпуска, а после рождения двойни — 100 дней. Также кормящим матерям будет продолжать предоставляеться два часа от рабочего дня на кормление ребенка.

Ндугулиле заявил, что правительство продолжит осуществлять план по улучшению условий в родильных отделениях в рамках программы по борьбе со смертностью при родах. По статистике ВОЗ, в Танзании 454 женщины из 100 000 умирают во время родов. И, несмотря на меры, принимаемые правительством, тенденция продолжает идти на повышение.