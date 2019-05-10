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Пандам в Японии подарили снеговиков и цветы из овощей и фруктов

Общество

Подарки животные получили по случаю празднования Дня матери

Токио, 10 мая 2019, 13:32 — REGNUM  Самка гигантской панды и её детёныш, проживающие в зоопарке Adventure World в префектуре Вакаяма на западе Японии получили подарки ко Дню матери. Об этом сообщает 10 мая телеканал NHK.

К празднику, который отмечается в Японии 12 мая, бамбуковые медведи получили от сотрудников зоопарка двух снеговиков, вылепленных в виде мини-панд, а также букет тюльпанов.

Отмечается, что тюльпаны для панды-мамы и панды-дочки были икусно изготовлены из яблок и моркови. Отмечается, что подарок пришёлся по вкусу младшей панде по имени Сайхин, которая родилась в конце лета прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке в Московский зоопарк из Китая двух панд. Животные будут проживать в зоопарке в течение 15 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Московский зоопарк доставят из Китая двух панд

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Зоопарки, океанариумы
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