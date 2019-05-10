Украинский футбольный тренер в Эстонии высмеял учения НАТО

Таллин, , 13:23 — REGNUM Тренер с Украины Вадим Добижа, много лет тренирующий футболистов в эстонском Силламяэ рассказал в интервью изданию «МатчТВ» об учениях НАТО «Весенний шторм», проходящих сейчас в Эстонии.

По его словам, это выглядит необычно: в городе все говорят по-русски, в центре находится Дом культуры в стиле сталинского ампира и магазин «Продтовары», вокруг которого патрулируют солдаты НАТО, и всё это находится в 25-и километрах от границы с Россией.

«Понапугали дедушек и бабушек. Бегали тут с автоматами, гранатометами. Разукрасили себе лица, выкатили списанную технику и стреляли холостыми по всему городу. Над ними тут смеются. Один натовец забрался на памятник советскому воину. Его тут же арестовали, но не привлекли, потому что он никак не испортил памятник. А завтра тут пройдет «Бессмертный полк», — говорит Добижа.

В учениях «Весенний шторм», которые проходят в Эстонии с 26 апреля по 17 мая, принимают участие около 9 тысяч военнослужащих эстонских вооружённых сил и армий стран НАТО. Учения проводятся уже в 16-й раз. В ходе учений прямо на улицах эстонских городов отрабатывается тактика уличных боёв.

Как уже сообщалось, 7 мая во время учений один из военнослужащих НАТО (из какой страны не уточняется) залез на памятник советским воинам. Жители города сочли это провокацией и вызвали полицию. Солдат был задержан, но вскоре отпущен, так как пояснил, что не знал, что это за памятник и просто использовал сооружение для гранатомётной позиции.