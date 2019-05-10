В Руанде с почестями захоронили останки жертв геноцида тутси

Кигали, , 13:29 — REGNUM Останки более 84 тысяч человек, погибших во время геноцида тутси в 1994 году были захоронены на территории мемориального комплекса Ньянза Кисукиро в городе Кигали, передает ВВС Swahili.

По информации издания, тела жертв были извлечены из братских могил на территории всей страны. Их начали перезахоранивать на территории мемориала 4 мая. Операция по поиску тел и их извлечению началась в апреле 2018 года.

Как сообщают власти, ранее тела жертв уже начинали захоранивать, однако текущая операция отличается особым масштабом.

Напомним, что геноцид против этнического меньшинства тутси был осуществлен по приказу правительства хуту с апреля по июль 1994 года. По оценкам, жертвами геноцида стали от 500 тысяч до одного миллиона человек. Общее число жертв составило 20% населения страны.