Вашингтон, США, , 13:28 — REGNUM

В Facebook заявили, что антимонопольные предложения соучредителя компании Криса Хьюза могут привести к распаду одной из самых успешных американских компаний. Об этом сообщает Reuters.

9 мая в The New York Times была опубликована статья соучредителя Facebook Криса Хьюза, покинувшего компанию в 2007 году. Он рассказал об издержках монопольного положения Facebook, призвав правительство США принять ряд мер для изменения ситуации. В частности, Хьюз предложил отменить разрешения на сделки о приобретении сервисов WhastApp и Instagram компанией Facebook.

Представитель Facebook Ник Клегг признал, что компания Facebook должна ответственно относиться к своим возможностям. Однако он заявил, что для контроля технологических компаний стоит вводить новые правила регулирования интернета, а не использовать прямое вмешательство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своей статье Хьюз отметил, что Facebook получает около 80% от общего дохода всех социальных сетей, а также оказывает колоссальное влияние не только на экономику, но и на общественно-политическую жизнь.