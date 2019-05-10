В редакции телеграм-канала Mash прошли обыски, задержан один сотрудник

Москва, , 12:41 — REGNUM Популярный телеграм-канал Mash сообщил о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности одного из своих сотрудников, который проводил расследование недавней катастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево» 5 мая.

По сообщению телеграм-канала Mash, их сотрудник «добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное» и был задержан, когда должен был «встретиться с одним из своих агентов».

При этом в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудник редакции Mash для добычи информации использовал поддельные документы и удостоверения, а также представлялся сотрудником ФСБ. Но редакция Mash эту информацию отвергает.

На данный момент реальные сотрудники ФСБ изъяли всю технику в редакции Mash, а журналист, о котором идёт речь, находится в изоляторе временного содержания «под сильнейшим давлением». Часть сотрудников редакции была допрошена и допросы якобы длились «по шесть часов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил жесткую посадку. В ходе посадки самолет загорелся. В результатет катастрофы погиб 41 человек.