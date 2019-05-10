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Названа причина смерти журналиста Сергея Доренко

Общество

Дата похорон пока не определена

Москва, 10 мая 2019, 10:56 — REGNUM  Вскрытие показало, что причиной смерти известного российского журналистам, теле‑ и радиоведущего Сергея Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники в бюро судебномедицинской экспертизы.

По данным источника, вскрытие было проведено в морге при Троекуровском кладбище. Предварительной причиной смерти Доренко врачи назвали острую сердечную недостаточность. После вскрытия было установлено, что причиной смерти стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая Доренко ехал на своем мотоцикле по улице Земляной вал и почувствовал себя плохо. Он потерял управление и выкатился на полосу встречного движения столкнушись со встречным потоком.

Известно, что похоронят Доренко на Троекуровском кладбище. Дата прощания пока не известна.

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