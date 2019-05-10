Додома, Танзания, , 10:57 — REGNUM

Парламентарий от оппозиционной партии Танзании CHADEMA Питер Мсигва заявил, что в стране участились случаи убийства и похищения людей. Это вызывает беспокойство граждан Танзании, передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, Мсигва вынес данный вопрос на обсуждение в срочном порядке.

Он добавил, то правительство не реагирует на проблему должным образом. После того, как был похищен житель области Сонгве Мдуда Ньягали, полиция не приняла никаких действий.

Со своей стороны глава министерства внутренних дел Хамад Юсуфу опроверг обвинения полиции в бездействии, а заместитель министра внутренних дел потребовал от Мсигва доказательств.