Максим Виторган объяснил свою нелюбовь к Дню Победы

Москва, , 10:18 — REGNUM Российский актёр театра и кино Максим Виторган пояснил свои слова о том, что День Победы нужно прекратить отмечать так широко и на государственном уровне. Очередное сообщение на эту тему Виторган опубликовал на своей странице Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виторган на своей странице в Instagram ранее написал, что по его мнению, от широкого празднования Дня Победы следует отказаться, так как это праздник прежде всего для тех, кто застал войну и потерял на ней родных и близких, но в итоге выстрадал победу. Виторган раскритиковал формат празднования Дня Победы, охарактеризовав его как «детский утренник с плясками и танчиками».

Под своим первым постом Виторган закрыл комментарии, однако его заявление все равно вызвало широкий резонанс. Тогда актер решил пояснить свою позицию.

«Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поёт по площадям «Калинку». Не нравится, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съёмок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня», — написал Виторган ещё один пост в Instagram на тему Дня Победы.

Он также пояснил, что предложенное им преобразование Дня Победы в «День тишины» вовсе не означает игнорирования, замалчивания или забвения победы в Великой Отечественной войне. Виторган отметил, что ему нравится «Бессмертный полк», но не военный парад и «все разновидности «мы можем повторить».