Население Алтайского края продолжает сокращаться

Барнаул, , 10:18 — REGNUM Неутешительные данные обнародовали алтайские статистики о естественном движении населения региона в январе-феврале 2019 года. Если год назад показатель естественной убыли населения составлял 1790 человек, то за первые два месяца года текущего — уже 2469 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За первые два зимних месяца 2019 года в регионе умерло 5916 человек, что на 171 больше, чем за январь-февраль 2018 года. Но при этом меньше стало умирать детей на первом году жизни: 20 против 30 в 2018 году.

Чаще всего жители Алтайского края умирали от болезней системы кровообращения (2651 человек против 2391 — в 2018 году). На втором месте классу причин смерти стоят новообразования. Таких смертей тоже стало больше: 912 против 869 человек, умерших в 2018 году. Число самоубийств сократилось на 3 (92 человека), а вот количество убийств возросло с 29 (2018 год) до 41.

Родилось 3447 человек, что сравнении с аналогичным показателем 2018 года, на 508 человек меньше. Одновременно с этим число браков и разводов сократилось: 907 и 452 против 1393 и 1491 (соответственно) в 2018 году.

Напомним, в январе-ноябре 2018 года в Алтайском крае родилось 21 779 человек, а умерло — 30 673. Эти показатели стали хуже, чем в аналогичном периоде 2017 года: по родившимся произошло снижение на 1847 человек, а по умершим зафиксирован прирост на 270 человек.

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