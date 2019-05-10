Журналист Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет

Москва, , 08:12 — REGNUM Известный российский журналист, теле‑ и радиоведущий Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 60 лет. Доренко умер 9 мая.

Установлено, что Доренко ехал на своей мотоцикле по улице Земляной вал. В какой-то момент ему стало плохо и он потерял управление мотоциклом, после чего выкатился на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Столкновение было не сильным и на Доренко была защитная одежда и шлем.

Позднее медики заявили, что Доренко умер не от столкновения с другим автомобилем или падения с мотоцикла. Его смерть наступила по естественным причинам.

На данный момент точная причина смерти не называется, будет проведено вскрытие.

Известно, что Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Дата похорон должна быть объявлена сегодня, 10 мая.

Доренко родился в 1959 году в Керчи в семье военного летчика. В 1982 году Доренко окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. По окончании вуза Доренко получил три квалификации: он был переводчиком с испанского и португальского языков, а также преподавателем русского языка, как иностранного. После вуза отправился работать в Анголу. С 1984 по 1985 годы проходил срочную службу в рядах вооруженных сил СССР.

После армии Доренко пошел работать на телевидение. В 90-е годы и в начале 2000-х Доренко работал ведущим ВГТРК и ОРТ. Был ведущим программы «Время». В тот период Доренко часто обвиняли в том, что он выполняет заказы по очернению тех или иных политиков. Было известно о тесном сотрудничестве Доренко с Борисом Березовским.

После ухода с телевидения Доренко вел передачи на радио «Эхо Москвы», затем возглавил «Русскую службу новостей» и радиостанцию «Говорит Москва».