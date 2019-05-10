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Скончался советский композитор и пианист Ариф Меликов

Общество

Всемирную известность приобрел его балет «Легенда о любви»

Баку, 10 мая 2019, 04:22 — REGNUM  Народный артист СССР, композитор и пианист Ариф Меликов умер в Баку в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Азербайджана.

Церемония прощания с композитором состоялась 9 мая в Бакинской музыкальной академии. Место для могилы выбрано на I Аллее почетного захоронения, отметили в министерстве.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку, в 1958 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. Всемирную известность приобрел его балет «Легенда о любви», поставленный в 1961 году в Ленинграде. В основу балета легла драма турецкого поэта Назима Хикмета.

Меликов — автор шести балетов, оперетты, камерных и вокальных сочинений, произведений для оркестра. Композитор также писал музыку для драматического театра и кино.

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