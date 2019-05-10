Ведущий ВВС уволен за злую шутку о первенце принца Гарри

Лондон, , 03:45 — REGNUM Ведущий телерадиовещательной корпорации ВВС Дэнни Бейкер уволен за твит, в котором первенец британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл сравнивается с шимпанзе. Об этом журналист написал в своем микроблоге в Twitter.

«Меня только что уволили с BBC Radio 5 Live», — написал Бейкер.

8 мая радиоведущий опубликовал снимок с парой, сопровождающей шимпанзе в человеческой одежде, и подписал его: «Королевский младенец покидает больницу».

Злую шутку пользователи встретили с негодованием. Позднее 61-летний журналист извинился за публикацию и удалил её.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая у британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Спустя два дня младенца показали прессе.

Читайте также: СМИ узнали о «конфликте» между принцами Гарри и Уильямом

Читайте ранее в этом сюжете: Видео с первенцем принца Гарри и Меган Маркл появилось в сети