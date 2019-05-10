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Ведущий ВВС уволен за злую шутку о первенце принца Гарри

Общество

Дэнни Бейкер сравнил младенца с обезьяной

Лондон, 10 мая 2019, 03:45 — REGNUM  Ведущий телерадиовещательной корпорации ВВС Дэнни Бейкер уволен за твит, в котором первенец британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл сравнивается с шимпанзе. Об этом журналист написал в своем микроблоге в Twitter.

«Меня только что уволили с BBC Radio 5 Live», — написал Бейкер.

8 мая радиоведущий опубликовал снимок с парой, сопровождающей шимпанзе в человеческой одежде, и подписал его: «Королевский младенец покидает больницу».

Злую шутку пользователи встретили с негодованием. Позднее 61-летний журналист извинился за публикацию и удалил её.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая у британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Спустя два дня младенца показали прессе.

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