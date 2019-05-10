Вашингтон, США, , 01:37 — REGNUM

Высшая мера наказания грозит 19-летнему Джону Ирнесту, которого обвиняют в вооруженном нападении на синагогу в американском штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал ABC 10 News.

Федеральные власти 9 мая выдвинули против мужчины обвинения по 109 пунктам. Речь идет о преступлениях, связанных с препятствием выражению религиозных убеждений, и преступлениях, совершенных на почве ненависти, а также порче имущества.

Ирнеста также считают причастным к поджогу мечети в городе Эскондидо в Калифорнии в марте. В случае, если суд признает мужчину виновным, ему может грозить смертная казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля злоумышленник открыл огонь по людям в синагоге города Поуэй в Калифорнии. Ранения получили четыре человека, один из которых скончался в больнице. На судебном заседании 30 апреля Ирнест отказался признать свою вину за убийство.

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