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Журналист Шевченко о гибели Доренко: погиб яркий профессионал

Общество

Известному радиоведущему и журналисту было 59 лет

Москва, 10 мая 2019, 00:47 — REGNUM  Радиоведущий Сергей Доренко, погибший в Москве в возрасте 59 лет, был очень ярким человеком, ярким профессионалом и журналистом с «интересной позицией». Об этом заявил журналист Максим Шевченко, передает РЕН ТВ.

«Мы с ним часто спорили. Он занимал позицию такого публичного цинизма, интеллектуального. Это интересная позиция в мире постмодерна», — сказал Шевченко.

Журналист добавил, что кончина Доренко — прискорбное событие, однако, как было сказано в одном романе, проблема в том, что «люди внезапно смертны».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Доренко погиб 9 мая после падения с мотоцикла на Земляном Валу. Прибывшие медики застали его в состоянии клинической смерти, реанимировать журналиста не удалось. Предварительной причиной смерти Доренко названа острая сердечная недостаточность.

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