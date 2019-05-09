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СМИ узнали предварительную причину смерти журналиста Доренко

Общество

9 мая в Москве на 60-м году жизни скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, попавший в ДТП

СМИ узнали предварительную причину смерти журналиста Доренко
Сердце

Москва, 9 мая 2019, 23:53 — REGNUM  Предварительной причиной смерти сотрудника СМИ Сергея Доренко в Москве является острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.

«Когда умирает человек на улице, медики автоматом ставят причину «острая сердечная недостаточность», — пояснил источник.

Собеседник агентства в медицинских кругах отметил, что данная версия является предварительной, так как причину смерти покажет только вскрытие.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в Москве на 60-м году жизни скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, попавший в ДТП.

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