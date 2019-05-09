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Захарова отреагировала на смерть журналиста Доренко

Общество

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, попавший в ДТП в Москве, скончался на 60-м году жизни

Захарова отреагировала на смерть журналиста Доренко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 9 мая 2019, 22:34 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в соцсети Facebook высказалась по поводу сообщений о смерти журналиста и главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко.

«Доренко. Явление, конечно, — написала Захарова. — Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли. Не договорили».

Как передавало ИА REGNUM, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, попавший в ДТП в Москве, скончался на 60-м году жизни.

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