Захарова отреагировала на смерть журналиста Доренко

Москва, , 22:34 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в соцсети Facebook высказалась по поводу сообщений о смерти журналиста и главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко.

«Доренко. Явление, конечно, — написала Захарова. — Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли. Не договорили».

Как передавало ИА REGNUM, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, попавший в ДТП в Москве, скончался на 60-м году жизни.

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