Что чувствуют участники «Бессмертного полка»?

Москва, , 22:04 — REGNUM Участие в «Бессмертном полку даёт возможность ощутить радость Победы. Своими впечатлениям с корреспондентом ИА REGNUM поделилась участница «бессмертного полка» в Москве Оксана Коломейцева.

По её словам, «Бессмертный полк» — это возможность ещё раз «осознать страшное время войны и тот подвиг, который совершили наши дедушки и прадедушки».

«Это повод вспомнить истории наших прадедов, как они уходили на войну. Как кто-то из них вернулся, а кто-то погиб в этой страшной войне. И, конечно, сам момент нахождения в потоке людей, в «Бессмертном полку», — это возможность почувствовать радость той Победы, которую принесли нам предки. Это незабываемые ощущения», — отметила Коломейцева.

Участница акции Валентина рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что приходит на шествие каждый год:

«Я давно хожу на парады Победы, каждый год. Но ветеранов становилось всё меньше, а мне хотелось, чтобы мой ребёнок понимал всю значимость этого дня. «Бессмертный полк» даёт возможность понять, насколько всенародной была война. Низкий поклон ветеранам и тем, кто придумал эту акцию».