Четверг, 9 Мая 2019 года
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День Победы в Балашихе: митинг и «Бессмертный полк»

Общество

Фоторепортаж

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День Победы в Балашихе: митинг и «Бессмертный полк»
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Вечный огонь

Балашиха, Московская область, 9 мая 2019, 22:20 — REGNUM  В подмосковной Балашихе прошли праздничные мероприятия, посвящённые 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади Славы ветеранов поздравили дети и представители администрации города.

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Флаг
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Флаг
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Парад Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе
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Вынос знамени
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Вынос знамени
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Вынос знамени
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Вынос знамени
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Ветераны
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Ветераны
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Танцевальный коллектив
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Танцевальный коллектив

Торжественный митинг открыли поздравительными речами председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сегрей Юров. Затем участники митинга возложили цветы к Вечному огню у памятника воинам-землякам, отдавшим свою жизнь за Родину. Память погибших почтили минутой молчания и залповым выстрелом из оружия в воздух.

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Сергей Юров
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Сергей Юров
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Залп
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Залп
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Залп
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Залп
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Цветы
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Цветы
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Цветы
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Цветы

«Бессмертный полк» прошёл по центральным улицам Балашихи от школы №1 по проспекту Ленина, улицам Советская и Парковая до площади у Ледового дворца «Арена», где затем состоялся концерт. Праздничный концерт открыл Вальс Победы. К танцующим участникам могли присоединиться и зрители.

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Парад Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе
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Парад Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе
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Парад Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе
24
Парад Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе
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Парад Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе
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Парад Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе
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Ветераны на Дне Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Ветераны на Дне Победы в Балашихе
31
Ветераны на Дне Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Ветераны на Дне Победы в Балашихе
38
У Вечного огня
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
У Вечного огня
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Бессмертный полк
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Бессмертный полк
47
Бессмертный полк
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Бессмертный полк
49
День Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
День Победы в Балашихе
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Парад Победы в Балашихе
Наталья Стреьцова © ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе

Праздничное мероприятие закончится вечерним салютом.

Смотрите галерею к статье

regnum author Наталья Стрельцова
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«Бессмертный полк»
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