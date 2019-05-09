День Победы в Балашихе: митинг и «Бессмертный полк»

Балашиха, Московская область, , 22:20 — REGNUM В подмосковной Балашихе прошли праздничные мероприятия, посвящённые 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади Славы ветеранов поздравили дети и представители администрации города.

Торжественный митинг открыли поздравительными речами председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сегрей Юров. Затем участники митинга возложили цветы к Вечному огню у памятника воинам-землякам, отдавшим свою жизнь за Родину. Память погибших почтили минутой молчания и залповым выстрелом из оружия в воздух.

«Бессмертный полк» прошёл по центральным улицам Балашихи от школы №1 по проспекту Ленина, улицам Советская и Парковая до площади у Ледового дворца «Арена», где затем состоялся концерт. Праздничный концерт открыл Вальс Победы. К танцующим участникам могли присоединиться и зрители.

Праздничное мероприятие закончится вечерним салютом.

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