Четверг, 9 Мая 2019 года
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В Монголии отметили День Победы

Общество

В Улан-Баторе пошло юбилейное шествие «Бессмертного полка»

В Монголии отметили День Победы
Иллюстрация: Gov.mn
Памятник советским воинам в Монголии

Улан-Батор, 9 мая 2019, 21:42 — REGNUM  Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошли в Улан-Баторе. В рамках праздника состоялась церемония возложения венков к мемориалу советским воинам на горе Зайсан и к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукова, который в 1939 году участвовал в боях с японскими милитаристами на монгольской реке Халхин-Гол, сообщает 9 мая Синьхуа.

Почтить память выдающегося полководца по традиции пришли послы союзных республик бывшего СССР, представители российской общественности в Улан-Баторе, делегации трудовых коллективов Монголии. В столице уже пятый год подряд прошла акция «Бессмертный полк».

Мероприятия были организованы при поддержке Министерства обороны Монголии, мэрии Улан-Батора, Российского центра науки и культуры, дипломатических представительств Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана.

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День Победы
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