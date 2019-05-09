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Венедиктов о смерти Доренко: «Врачи сказали»

Общество

В Москве после падения с мотоцикла погиб журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Венедиктов о смерти Доренко: «Врачи сказали»
valelopardo
Врач

Москва, 9 мая 2019, 21:14 — REGNUM  Информация СМИ о том, что журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве, соответствует действительности. Об этом сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Мне (о смерти журналиста) врачи сказали», — сказал Венедиктов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Москве после падения с мотоцикла погиб журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

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