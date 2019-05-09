В Севастополе проходит Всероссийский слет «Внуки Победы»

Севастополь, , 21:01 — REGNUM На 35 Береговой батарее состоялось торжественное открытие Всероссийского слета «Внуки Победы. Севастополь».

Волонтеры Победы из разных уголков России и СНГ почтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат. Они посетили музейный комплекс и места, где воевали их прадеды. Это стало особенным событием в жизни каждого из участников мероприятия. Многие несли фотографии своих родственников, память о которых хранится и ценится в их семье до сих пор.

Торжественное открытие Всероссийского слета «Внуки Победы. Севастополь» началось с приветственной речи советника губернатора города Севастополя Александра Пушкарёва. Он поздравил всех с 75-летием освобождения города-героя: «Это особая дата и особый юбилей. Как бы ни говорили, что время лечит, но такое забывать ни в коем случае нельзя. Трудно даже представить: если бы планы, начертанные немецко-фашистским командованием, свершились, что было бы на нашей земле».

Ксения Юрьева — координатор Всероссийского слета «Внуки Победы. Севастополь», руководитель проектов Дирекции федеральных программ Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» поприветствовала участников слета: «Каждый участник Слета приехал в город-герой со своей миссией. И я очень рада, что благодаря таким проектам, как «Внуки Победы» мы сохраняем память о наших предках». Также гостями торжественного открытия стали заместитель председателя союза ветеранов города Севастополя и заместитель начальника отдела по делам молодежи и молодежной политики Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марина Юрьевна Слонченко.

Участники слета вместе с Волонтерами Победы Севастополя возложили цветы к мемориалу и рассказали истории о своих родных, которые воевали на этой земле.

В День Победы участники Всероссийского слета «Внуки Победы. Севастополь» обеспечили волонтерское сопровождение парада Победы в городе, помогая ветеранам и организаторам.

Всероссийский слет «Внуки Победы. Севастополь» проводится Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.